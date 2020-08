Tornimuusika kümnenda, piiratud arvul publikuga hooaja avab Liisi Koikson

18. augustil esinevad Eeva ja Villu Talsi, kes on publikule tuttavad eelkõige folkbändist Curly Strings. Tornimuusika kontserdil on muusikud lubanud esitada omaloomingut, aga ka pärimuslikke pillilugusid ja laule.

«Oleme tänulikud, et kriis ei sundinud meid juubeliaastal tegema programmis kompromisse, vaid saame tulla välja kontsertidega, mis on Tornimuusika nime väärilised,» märkis sarja korraldaja, Jaani kiriku programmijuht Juhani Jaeger.

Aastal 2011 alguse saanud Tornimuusika sarja kontserdid toimusid algaastail eranditult Jaani kiriku orelirõdul, kus kohti publikule on 50. Hiljem on rahvarohkemad õhtud toodud torni ette ehitatud lavale. Tänavused kontserdid on viiruseohu tõttu kavandatud korraldada tavalise paigutusega kirikusaalis, kus kohti on ette nähtud 200.