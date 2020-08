Eesti meistrivõistlused ujumises lükkusid veeproovi tõttu edasi

Veest ei otsitud koroonaviirust, vaid Aura veekeskuse basseiniveele tehti regulaarne kontroll. Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles, et 29. juulil võetud veeproov ei vastanud pH-taseme normile, mistõttu võeti kahe päeva pärast uus proov. Selle tulemused saabusid alles täna hommikul, mistõttu lükkus meistrivõistluste algus edasi, võistlus sai alata kell 12.45. Vee pH-tase vastas normile.

3.–6. augustini toimuvad Aura veekeskuses 101. Eesti meistrivõistlused, mis on sel aastal korraldatud eriprogramm alusel. Viiruse leviku tõkestamiseks pole üritusele lubatud pealtvaatajaid. Samuti on sel aastal vähem võistlejaid ning ära on jäetud teateujumine.