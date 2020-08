Linnapea palus reedese kontserdi lava ümber teha, ent soovitus jäi hiljaks

Klaasi sõnul ei olnud linnal võimu kõnealune üritus ära jätta, kuid linna enda poolt korraldatud pühapäeval aset leidma pidanud Curly Stringsi kontsert otsustati ära jätta. «Sellega püüdsime saata sõnumi ka teistele ürituste korraldajatele,» selgitas Klaas. «Valitsuse otsuse järgi on hajutamine ürituse korraldajale kohustuslik, kuid osalejale on see soovituslik. Minu hinnangul peab sõnum olema konkreetsem,» lisas ta.

Linnapea helistas enda sõnul enne reedest nublu ja 2 Quick Starti kontserti ürituse peakorraldajale Kristjan Palmetsale, et panna viimasele südamele, et kindlasti järgitaks kõiki kohustuslikke ja soovituslikke ohutusnõudeid. «Kõige suurem autoriteet kontserdil on ikkagi artist ise ja palusime, et nad ütleks publikule, et ei tuldaks lava ette kokku näppu viskama,» rääkis Klaas.

Reedesel kontserdil käis ka Tartu Postimehe tegevtoimetaja Kristel Kaljuvee. Ta ei jõudnud lauluväljakule päris kontserdi alguseks, seega ei ole ta kindel, kas 2 Quick Start soovitas rahval lava ette mitte koguneda, kuid ruumi paistis seal siiski olevat lahedalt.

Nublu tema kinnitusel seda sõnumit siiski edasi ei andnud ning räppari etteaste alguses valgus lava ette ka rohkem rahvast.

Kaljuveed hämmastas ka lava paigutus. Selle asemel, et publik väljaku pinkidele laiali hajutada, olid kuulajad suunatud kaare alla, kus pooleteisel tuhandel inimesel ei olnud ruumi, et üksteisega piisavalt vahet hoida.

Küsimusi tekitas ka see, et maske kandsid küll pileteid kontrollivad turvatöötajad, aga mitte nänni- ja joogimüüjad, kes õhtu jooksul suhtlesid sadade inimestega.

Kontserdi korraldaja Kristjan Palmets kinnitas, et tema ütles artistidele linnapea sõnumi edasi, samuti anti kõikidele töötajatele maskid ja muud kaitsevahendid ning lavapaigutus oli paigas juba enne, kui Tartusse tekkis uus koroonakolle. «Linnapea ettepanek lava pinkide poole ringi keerata jõudis meieni kaks tundi enne väravate avamist ning sel hetkel ei olnud see enam paraku aja tõttu tehniliselt teostatav,» ütles Palmets. «Järgisime kontserti korraldades kõiki vabariigi valitsuse sätestatud piiranguid. Ei saa inimesi väevõimuga laiali ajada, eks see on igaühe moraalne kohustus reegleid järgida,» lisas Palmets.

Eestis kehtivad koroonapiirangud:

1) Covid-19 haigel on keelatud alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral. Elukohaks või püsivaks viibimiskohaks loetakse ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta.

2) Haigega koos elav või püsivalt samas elukohas viibiv lähikontaktne tohib väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui tal pole haigustunnuseid (või on tervishoiutöötaja või avalikku ülesannet täitev isik ja jälgib oma tervist tähelepanelikult ning jälgib kõiki meetmeid viiruse leviku tõkestamisel).

3) Avalikel koosolekutel, avalikel üritustel ja spordivõistlustel tagab korraldaja siseruumides kuni 50% täitumuse, kuid mitte rohkem kui 1500 inimest ning välistingimustes osalejate arvu kuni 2000 inimest.

4) Hajutamise nõue: 2 + 2 reegli järgimine on soovituslik.