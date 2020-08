Tartu baari Naiiv peolised osutusid nädal hiljem koroonapositiivseiks

Emajõel Sisevete Saatkonnana tuntud alusel viimastel nädalatel tegutsenud kultuuribaar Naiiv andis sotsiaalmeedias teada, et 24. juulil viibis seal soomlanna, kes nädal hiljem testiti kodumaal koroonapositiivseks. Tänaseks on teada, et viirusekandjad on ka viis tema lähedast, kes samuti käisid temaga koos Tartus peol.