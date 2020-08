Menukas hobisünoptik Kairo Kiitsak asub tööle keskkonnaagentuuris

Kliima on pidevas muutumises ja seda tajume järjest enam ka Eestis erinevate ilmastikuoludega kokku puutudes. Ilm ja sellest rääkimine ühendab kõiki inimesi ning iga päev peame me kõik arvestama oma tegemistes sellega, mis ilm parasjagu on või mida ilmaprognoos järgmisteks päevadeks lubab.

«Ilmastiku ekstreemsuste eest hoiatamine, ilmanähtuste selgitamine ja inimestes keskkonnateadlikkuse kasvatamine on keskkonnaagentuuri üks ülesannetest. Asutusena näeme oma rolli ka järelkasvu kasvatajana teatud valdkondades, lisaks peame oluliseks toetada inimesi uute võimaluste loomisel ja unistuste täitumisel nende professionaalses arengus,» ütles keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala.

«Kairo Kiitsak on keskkonnaagentuuri tegemistega tuttav juba varem, kasvõi siin praktikal olles, seega on meil eriti hea meel tervitada Kairo asumist ametlikult keskkonnaagentuuri ridadesse. Loodame, et ta suudab nii keskkonna kui ilma valdkonda lähemale tuua ka nooremale generatsioonile, kes traditsiooniliste infokanalite asemel ammutavad teavet rohkem nutiseadmetest,» lisas ta.

Kiitsak on lõpetanud Tartu ülikooli geograafia eriala ning kaitsenud bakalaureusetöö ohtlike ilmastikunähtuste teemal. «Ilma vastu tekkis mul huvi juba 12-aastaselt, aastal 2010. Sel ajal hakkasin ka esimest korda kirjutama pisikesi ilmajutukesi meediasse. Aktiivselt hakkasin ilma- ja loodusnähtusi pildistama ja filmima 2013. aastal,» rääkis Kiitsak.

Ta on pälvinud tunnustusi nii Eestis kui ka mujal maailmas ning suurimaks saavutuseks peab ta WMO ehk maailma meteoroloogia organisatsiooni fotokonkursi võitmist 2016. aastal ja 2019. aastal finaali pääsemist. «Mul on hea meel, et saan alustada tööd Eesti mõistes parimas võimalikus kohas, kus oma ilmahuvi professionaalselt arendada ja unistusi ellu viia,» ütles Kiitsak.

Kairo Kiitsak liitub keskkonnaagentuuri sünoptikute naiskonnaga, kuhu muu hulgas kuuluvad ka paljudele nime- ja nägupidi «Aktuaalse kaamera» ilmateatest tuttavad sünoptikud Taimi Paljak ja Ele Pedassaar.

Meedia kaudu edastatava ilmainfo kõrval on aga sünoptikute töös kõige olulisemaks võimalikult täpsete ilmaprognooside ja hoiatuste koostamine nii maismaa kui merealade ja õhuruumi kohta ning teabe operatiivne edastamine, seda nii inimeste turvalisuse eest hoolt kandvatele riigiasutustele, näiteks päästeamet, häirekeskus, kohalikud omavalitsused, aga ka lennundus- ja laevandusettevõtted ning erafirmad.