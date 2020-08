Vargad hiivasid hinnalist traktoritehnikat, kuldmünte ja ehteid

Ööl vastu 2. augustit murti Tartu vallas Vesneri külas sisse kahte traktorisse, kust varastati kaks juhtimisekraani ning GPS antenn. Vargusega tekitatud kahju on umbes 10 000 eurot.

2. augustil avastati, et Luunja vallas Veibri külas on sisse murtud korterisse, kust varastati ehteid, arvuti ja kuldmünte. Kahju on enam kui 2000 eurot.