Tartu noored kutsusid ellu meediaprojekti ajakirjanduse kvaliteedi rõhutamiseks

«Väga põnev oli näha raadio tegemist oma silmaga, sest muidu ei oska ju ette kujutada, milline on tegelikult see inimene tuttava hääle taga. Sain aru, kui palju enamat see töö endas sisaldab, sest varem arvasin, et saatejuhid lihtsalt räägivad mikrofoni ja kõik,» selgitas üks osaleja Evert Markus Sirendi.

Meediaprojekti üks eestvedaja Merit Meronen külastas Tartu Postimehe toimetust ning see jättis talle hea mulje. «Ma ei kujutanud ette, kui palju tööd käib ajalehega kaasas ning kui palju inimesi sellega tegelikut tegeleb. Nüüd on mul rohkem aimu, kuidas ajaleht valmis saab ja trükikotta jõuab. Väga õpetlik kogemus,» kinnitas Merit Meronen.

Meediaprojekti korraldanud Iris Remsel ütles, et sündmuse eesmärgiks oli noorte teadlikkuse avardamine sotsiaalmeedia, ajakirjanduse ja teletöö valdkondades ning see eesmärk sai täidetud. «Koolituspäev andis väga palju head teooriat mida on võimalik inimestel igapäevaelus kohe rakendada. Mina sain hea ülevaate sellest, kas kõik, mida igapäevaselt meedias näeme, on päris. Osalejad andsid väga head tagasisidet ja soovisid, et sarnane sündmus veel toimuks,» rääkis Iris Remsel.