Politsei ei hoiata linnas mobiilse kiiruskaamera eest

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul tegi linn otsuse koostöös politseiga. «Meie ühine eesmärk on tänavail kihutavaid sõidukijuhte rohkem distsiplineerida ja muuta linnakeskkond veelgi turvalisemaks,» sõnas linnapea.

Politseimajor Ottomark Virk ütles, et eelkõige on see meeldetuletuseks inimestele, kes sõidavad maanteelt linna, et nad korrigeeriksid oma kiiruse vastavalt piirkiirusele.

Juhtide harjutamine

Edaspidi peavad liiklejad arvestama, et enne mobiilset liikluskaamerat ei pruugi enam vastavat hoiatusmärki olla. «Me oleme hoiatusmärke seni kasutanud selleks, et autojuhid saaksid mobiilsete kiiruskaamerate olemasoluga harjuda,» ütles Virk ja lisas, et tegelikult ei pea seda märki olema.

«Kui me hoiatame liiklejaid, siis juhid, kes sõidavad lubatust kiiremini, võtavad hoo maha vaid liikluskaamera jaoks ning peale kaamerat jätkavad ohtlikku käitumist,» sõnas ta.

Politsei senine kogemus liikluse rahustamisel on näidanud, et avalikud kiirusemõõtmised ei ole piisavalt tõhus meede nende autojuhtide suhtes, kes ületavad kiirust süsteemselt ja ulatuslikult. «Paraku on autojuhte, kes käituvad teistega arvestavalt ning sõidavad lubatud piirkiirusega üksnes siis, kui tajuvad vahetut vahelejäämise riski,» põhjendas infotahvlite vajalikkust Tartu patrullitalituse vanemkomissar Janek Sarapuu.

Eelkõige ennetustöö

Vanemkomissari sõnul on kiiruseületamiste hulk tänavu esimesel poolaastal kasvanud nii Tartu linnas kui ka maakonnas. «Soovime ennekõike ennetada tõsisemaid tagajärgi, mis üldjuhul kaasnevad just suurtel sõidukiirustel. Samuti tahame harjutada peatse koolialguse eel autojuhte teistega arvestavalt liiklema ning kaitsta kõiki teisi, seaduskuulekaid liiklejaid,» selgitas vanemkomissar.