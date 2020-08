Ultrasportlane Rait Ratasepp jooksis 20 maratoni 20 päevaga

Rait Ratasepp rääkis, et 20 maratoni läbimine 20 järjestikuse päevaga on maailmas esmakordne saavutus. «Kümnel päeval kümme tükki on varem tehtud alla kolme tunniga. Kuulsin sellest katsumuse ajal ühelt fännilt. Aga 20-ni ei ole keegi varem jõudnud.»

Ultrasportlane tunnistas, et jõuproov möödus probleemideta. «Ma olen üllatunud, et kõik nii hästi välja kukkus. Ma eeldasin, et tuleb lihastega rohkem probleeme, aga ilmselt oli ettevalmistus piisavalt hea. Tegu oli mu 18. ultraspordiüritusega ja võiks hakata sellele asjale juba pihta saama.»

Üüratu koormus

Ultrasport paneb kehale peale tohutu koormuse ja sellega tegelemiseks on vaja raudset tervist. Ratasepp ütles, et temal tervisehädasid ei ole. «Ma olen jõudnud ultraspordiga nii kaugele, sest mul pole 19 aastat olnud mitte ühtegi vigastust ja jooksukilomeetreid peaks olema juba julgelt üle 60 000. Iga asi, mis ma teen, valmistab mind järgmiseks ette ja kui mul tekiks mingi auk sisse, siis peaksin mitu sammu tagasi astuma.»

Samas jättis Ratasepp lahtiseks, milleks praegune katsumus teda ette valmistas. «Mulle ei meeldi asju enne korralduslike küsimuste ja finantsilise poole lahendamist välja lubada. Järgmine ettevõtmine on väga kulukas ja selle elluviimiseks vajalikud summad on meeletud. Nüüd tuleb mul kõik ära korraldada ja siis saan need plaanid avaldada.»

Ma olen jõudnud ultraspordiga nii kaugele, sest mul pole 19 aastat olnud mitte ühtegi vigastust ja jooksukilomeetreid peaks olema juba julgelt üle 60 000, ütles Rait Ratasepp.

Ultrasportlane tunnistas, et võtab sellised väljakutsed vastu eneseületamiseks. «Sellega kaasnev emotsioon on nii võimas. Kui siia juurde veel küsida, miks mulle see ettevõtmine kõige rohkem meeldis, siis jooksu kiirus on nii nauditav, et annab asjale topeltemotsiooni,» selgitas ta.

Ratasepp läbis 20 maratoni koguajaga 57 tundi, 36 minutit ja 32 sekundit.

Suurim toetaja

Finišis oodanud, inimesi rivisse sättinud ning muu olmega tegelenud Rait Ratasepa abikaasa Virge Ratasepp on enda sõnul mehe suurim toetaja, sest perekond peabki üksteisele tuge pakkuma.

Küsimuse peale, kas vahepeal tekib selline tunne, et abikaasa elustiil käib pere arvelt, kostis naine, et eks ikka tuleb ette olukordi, mis on keerulisemad.

Sageli on hoopis nii, et kui naine töölt koju jõuab, on Rait täitnud oma kohustused poole kohaga juristina töötades, treeninud ning toonud lapse ka hoiust koju. «See on tema jaoks ju nagu töö, ma ei saa olla pahane, kui inimene töötab,» ütles Virge Ratasepp ja lisas, et on ka ise väga aktiivse elustiiliga inimene, mistõttu nad klapivad abikaasaga hästi.