Kuu aega südalinnas tegutsenud autovabaduse puiestee lõpetab täna tegevuse

Kuu aja jooksul on autovabaduse puiestee pakkunud tartlastele vaatamiseks ja kuulamiseks palju esinejaid, tutvustanud tänavatoitu ning võimaldanud osa võtta lõbusatest töötubadest ja atraktsioonidest. Täna on autovabaduse puiesteel viimane päev.

Eile kihas elu autovabaduse puiesteel veel täie hooga. Pere väiksemad õppisid veelava lähedal voltima paberlaevukesi nii, et need ka vee peal püsiksid. Mõned meetrid eemal said soovijad endale näomaalingu. Muidugi olid juulikuu populaarseimas kogunemispaigas endiselt ka võrkkiiged, pallimeri, piknikuplatsid ja teised lõbusad atraktsioonid.