Koroonatelk Skechersi suvejooksu võistluspaigas sundis korraldajaid virtuaaljooksu kasuks otsustama

«Otsuse tavajooks ära jätta tingis ühe asjaoluna see, et Tartu linnavalitsus andis terviseametile loa paigaldada jooksu võistluskeskusesse A. Le Coqi spordihoone ette koroonaviiruse proovivõtutelk,» selgitas peakorraldaja Jaanus Mäe. «Arutasime seda veel peatoetaja Skechersiga, samuti suhtlesime linnavalitsusega proovivõtutelgi ümberpaigutamise asjus, kuid sellise olukorra tekitamine, kus samas piirkonnas toimub jooksuvõistlus ning võetakse proov võimalikelt viirusekandjailt, on suure riskiga ja selliselt korraldatav jooksuvõistlus ei ole kellegi huvides. Linnavalitsus pooldas aga seda, et mõlemad ettevõtmised oleksid samal ajal koos toimunud,» lisas ta.