Tammeka andis Tallinnas korraliku lahingu ja tuli koju viigiga

«Meeskonnatööga olen väga rahul. Poisid nägid väljakul kõvasti vaeva ja õnneks jäi lõpetuseks midagi näppude vahele kah. Selle üle on hea meel,» sõnas ta soccernet.ee-le. Samas vaatas Koppel ka teist nurka. «Lastud värav oli välditav. Tegelikult oleme me trennis just seda tüüpi olukordadega vaeva näinud. See oli välditav. Kerge pettumus see üks olukord oli, aga las see sinna jääb. Ülejäänud mänguga olen rahul.»