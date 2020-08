Tartusse lisandus viis uut koroonapositiivset, neist kõik on seotud Vabanki puhanguga

Kui 1 Harjumaa nakatunu osales Narva Vaba Lava e-spordi võistlusel ja ööbis ühes toas 18. juulil Vabankis käinud isikuga, siis teise juhtumi puhul on tegemist Vabanki külastanute kontaktsega. Tartu 5 uut positiivset juhtumit on samuti kõik Vabanki külastanute kontaktsed.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega. Tänase seisuga on tervenenud 1 934 inimest. Neist 1 467 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,9%), 467 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.