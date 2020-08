Leonhard Lapin näitab naiste pesu kui meloodiat, millele ta lisas rütmi

Leonhard Lapin rääkis näituse avamisel, et ta kastis aastal 1969 koos Sirje Rungega naiste pesuesemeid värvi sisse ja jäädvustas nende koopiad paberilehtedele. «Eksponeerida me neid ei saanud mujal kui ainult Tartu ülikooli kunstikabinetis,» ütles Lapin.

Aastal 1991 tuli see kõik avangardsele graafikule meelde koos sooviga anda samale teemale uus väljund. Tolleaegsete pesuesemete tõmmistele korraldas ta triipude pealetrüki, nii et pesu on tema sõnul kui meloodia, millele triibud lisavad rütmi. Neid pilte võisid kunstihuvilised vaadata omal ajal Vaal-galeriis.