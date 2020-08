Kui tulevast arhitekti näpistas nälg

Kaotatud õppeaastad

31. detsembril 1947 kirjutab Raul Kivi TPI kolmanda kursuse tudengina Kopli lugemistoas Tartusse oma esmakursuslasest õele alljärgmist.

«Nii et muudkui trügi edasi. Sa tead seda muidugi ise niisama hästi, kuid ma ütlen sulle siiski veel: põhiliselt on Sul õppimisega praegu häbemata soodus olukord (iseseisvus, noorus), kui majanduslik moment kõrvale jätta. Olukord on Sul selline, mida mina enam-vähem vajan ja igatsen. Olen tähele pannud, et paremad mõtted ning edukam ja kvaliteetsem töö on võimalik ainult üksinduses. Ümbruse toimetused segavad kontsentreerumast. Kasuta oma noorust ja õpi.

Julgen niiviisi kirjutada seepärast, et tean õige olevat selle, kui inimene t e a b, mis ta ihaldab ja plaanitseb, kui ta tunneb täie hinge, südame ja vaimuga, et just sellest mäest tuleb üle ronida.

Ja õnneks meie seda teame! Mured, mis praegu võivad paista üsnagi suured, näivad hiljem vaid väikeste jalakomistustena mäkkeronimisel, aga need tasutakse miljonikordselt. Kui minult elu juhuslikkus (või saatus?) ja inimeste rumalusest ning kurjusest tingitud sõda röövis ülikooli eel mitu aastat, siis Sinul on see suur pluss, et astusid Alma Materi kaitse alla mitu-mitu aastat varem. Ja tõesti, Sa võid enda lohutuseks oma praeguses muredemeres kinnitada fakti, et oma murekoorma ja pooltühja kõhuga oled Sa palju rikkam kui mõnigi teine, kes on aineliselt rikas. Tunned ju seda!? Vaimse vabaduse ja elu mõistmise poole!

Ma usun, õieti olen kindel, et aastavahetusel võib Tallinnas näha rõõmust ja tööst rahuldust tundvat Elvine Kivi tütart Asta Kivi, kes pole teps mitte jonni jätnud ja trügib juba noorena suurtes kõrgustes. Ning terve suguselts – Kivid, Rassmannid, Pärlingud ja kes nad kõik on – peab nägema, et just Asta ja Raul on need pioneerid, kes avavad vaimuvalguse ja südamehariduse uksed sinna põlisesse «antvärkide» suguvõssa. Andku Taara meile ainult kannatust!»

Asta ja Rauli isa poolt onud, Kivi pere seitse venda, olid hakkajad ja iseteadvad, kuid asjalike elukutsetega käsitöölised – masinatehnik, köösner, rätsep, sadulsepp, kunstmaaler, kandletegija, korvmööblipunuja. Ent Rauli unistuseks oli jõuda lihtsate käsitööliste eluringist kõrgemale ja kaugemale, vaimse harituse, teaduste ja kunstide kõrgsfääri. Ta imetlusobjektideks on maailma suurmehed (Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt) ja nende jõulise käekirjaga looming (kiri 11. juunil 1948).

Sõjajärgsed olud

TPI-i üliõpilane Raul Kivi, kes on naisemees ja kelle poeg on alles aastane, saab hea õppeedukuse tõttu kogu stuudiumi jooksul kõrgendatud stipendiumi. Ometi on see pisku, mis ei leevenda vaesust. Vaimu kurnab pidev kitsikus.