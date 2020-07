Kolmel kliinikumi töötajal tuvastati koroonaviirus

«Töötajate diagnoosi selgumisel jäid töölt kõrvale kõik töötajatega kontaktsed isikud. Haigestunud töötajatega kokku puutunud patsientide COVID-19 testid on seni olnud negatiivsed ehk patsiendid ei ole nakatunud,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimehe kohusetäitja Marek Seer.

Ta lisas, et kliinikum rakendab kõiki meetmeid ja on kõrgendatud valvsuses, et takistada viiruse levikut haiglas. Haigeid töötajaid kliinikum tööle ei luba.