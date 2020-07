Sirje Toomla: äh, va libe tatik

Sõna «seen» on ise täitsa soomeugrilist päritolu, lätlasedki on selle oma keelde ilmselt meilt laenanud (läti k sēne). Samuti on omasõnad pilvik ja kogrits, mille tõi kirjakeelde Johannes Veski murdekeelest. Paljud tänapäeval laiemalt tuntud söögiseente nimetused oleme laenanud naabritelt ning rahvapäraseid seenenimetusi on meil vähe võrreldes näiteks seenelembeste slaavi rahvastega. Veel 1930. aastate lõpus kurdetakse leheveergudel, et rahvas teab vaid riiskat, pilvikut ja kärbseseent, ülejäänud on kõik tatikad ehk lihtsalt seened.