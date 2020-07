Kristel Kaljuvee: maskid valmis!

Inimene unustab kiiresti. Nii on meile hakanud tunduma, et Eestit ümbritseb turvaline mull, mille sees pole mõtet oma argielu planeerides enam kuigi palju mõelda sellele, kuidas alles paar kuud tagasi koroonaviirushaigus meid igal sammul ähvardas. Seda hoolimata tõsiasjast, et viirus pühib endistviisi üle maakera idast läände ega näita suures plaanis sugugi allaandmise märke.

Kuigi viimase nädala jooksul on üks Tartu koroonaseikleja tekitanud Emajõelinna taas nakkuskolde, ei kanna siin keegi maski, kuskil ei hoia inimesed omavahel kahemeetrist vahet. Bussis ja rongis istutakse ikka nii, et naabri küünarnukk võib ribidesse soonida. Kultuuritühja kevadet kompenseeritakse rohkete suveüritustega, sugulased ja sõbrad saavad kokku, kallistavad üksteist... 2 + 2 reegel, kui see kunagi üldse toimis, on sama hästi kui unustatud.