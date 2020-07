Jõgevatreff tuleb tänavu teisiti

Tavaliselt kestab see neljapäevast pühapäevani, aga sel aastal algab reedel ja lõpeb pühapäeval. Esimesed motomatkajad jõudsid Kuremaale aga juba eile keskpäeva paiku. Kuigi eelmüügist ja kohapealt soetatud piletit saab motokokkutuleku staabist lunastada alles täna keskpäevast, võisid varem kohale jõudnud end juba eile mõisapargis telklaagrisse sisse seada.

Et tänavune aasta on pandeemia tõttu pannud põntsureisimisele, jääb ​Jõgevatrefi motomatkajate hulk tavapärasest tagasihoidlikumaks ning osalejate päritoluriike tähistava stendi pikkus tuleb ühem. Viimasel paaril aastal on Jõgevatrefile sõidetud enam kui kümnest välisriigist. Näiteks ka Ameerika Ühendriikidest, Uus-Meremaalt, Taist ja Kariibi meres asuvast Curaçaost.