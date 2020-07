Haiguskolle ei too veel lisapiiranguid

Hoolimata negatiivsetest tulemustest on olukord muret tekitav. Terviseameti andmetel oli Tartus eile kaheksa koroonapositiivset inimest, kõik nad said nakkuse tartlaselt, kes käis haigusnähtudega ringi rahvarohketes kohtades. Tema pärast on viimastel päevadel kogu Eestis koroonahaigusse jäänud kokku 11 inimest, kellel on välja selgitatud 53 lähikontaktset.