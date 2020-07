Noor sportlane läbis 26 päevaga ratta seljas pea 1700 kilomeetrit

Kas sel teekonnal tuli mõte ka matk pooleli jätta? Ei, aga raskeid päevi oli küll. Esimene kõhklushetk tekkis juba kolmandal päeval, kui Kannumäed kimbutas haigus ja ta jaksas paaril päeval vaid ligi 30 kilomeetrit sõita. Teda aitas kaasa võetud esmaabipakk, mis võimaldas tervise ruttu korda saada.

Kõige raskem aeg oli matka keskpaik, kui Kannumäe sõitis saartel tugevas laussajus koos vastutuulega, ja nii mitu päeva järjest. «Minuni jõudsid jutud tormihoiatustest ja inimesed helistasid, et olla ikka veendunud, kas olen elus,» rääkis Kannumäe. Saartel tulid ka esimesed pisarad, sest vihm ja tuul kurnasid ning tüdimus oli võimust võtmas. Kuid matkaja sisendas endale, et kõige raskemal hetkel ei tohi katkestada.

Kui rattur Hiiumaalt Saaremaale jõudis, oli ta nii ära väsinud, et ratsionaalne mõistus sundis kõige lühemat teed pidi mandrile sõitma. Samal ajal sisendas ta endale, et pilvede taga on päike, mis sealt ühel hetkel peab välja tulema.

Siht seista poodiumil

​Kannumäe pole loomult katkestaja ning talle ei meenu ühtegi võistlust ega matka, mis tulnuks lõpetamata jätta. ​

Koolilapsena oli ta kodutütar ning osales pikkadel matkadel ja rasketel võistlustel. Eriti eredalt on talle meelde jäänud hetk, kui ta viimasel aastal Võru maleva tüdrukutega võitis vabariikliku kodutütarde võistlusmatka Ernake. «See võistlus pani mind mõistma, kui hea on mu vastupidavus tegelikult, kui vaid tahet jagub,» sõnas ta.

Kannumäe on tegelenud ka võistlustantsu ja lühikest aega teiste spordialadega, mida ruumis saab harrastada. Kuid ükski neist aladest ei ole talle pakkunud sellist rõõmu nagu looduses sportimine, olgu siis jala, ratta või kanuuga. Kõige rohkem eelistabki ta rattasõitu, sest vahemaad on mitu korda suuremad kui jalgsi matkates ja nii näeb palju ilusaid kohti.

Lapsepõlves oli Kannumäel üks vaevalt funktsioneeriv ühekäiguline ratas, millega andis ainult mäest alla sõita. Seda enam tunneb ta rõõmu uuest rattast, see annab talle vabaduse ringi liikuda. «Liikumine annab mulle lihtsalt nii mõnusa enesetunde, et see on viinud mind rattaspordi, orienteerumisjooksu ja teiste looduses tehtavate spordialade juurde. See kõik on olnud loomulik protsess ja tulnud sisemisest motivatsioonist,» sõnas Kannumäe.

Tulevikus tahab ta rattaga minna Norra-retkele, et avastada sealset loodust. Samuti tahaks Kannumäe jõuda mõne seiklusspordiürituse poodiumile. «Aga võit pole olnud mulle kunagi esmatähtis, ma naudin sporti tehes eelkõige protsessi ja veidi hiljem lõbusaid spordipilte,» lisas ta.

Füsioteraapiaõpingud on Kannumäes tekitanud suure kire selle ala vastu ja tulevikus soovib ta olla inimene, kes inspireerib teisi liikuma ja ennast mitmekülgselt arendama.