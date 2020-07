Malevlased said käe valgeks ka maalri- ja ehitustöödel

Üks neist, Reiniku kooli õpilane Gerda Emily Treufeldt (15), läks malevasse, et leida uusi sõpru ja nautida head seltskonda, taskuraha teenimine oli talle vaid meeldiv lisavõimalus. ​«Malev oli kergema vastupanu tee, sest suvetööd leida on noortel väga keeruline,» selgitas Gerda Emily Treufeldt. ​

Temaga samas rühmas oli Forseliuse kooli noormees Hendrik Maltsev (15), esimest suve malevas. Annimatsile tuli ta koos paari sõbraga, kellega otsustati suvel natuke raha teenida. Ehkki noormees proovis leida endale tööd kogu suveks, et teenitud raha eest uus telefon osta, ei läinud see tal õnneks. ​«Tegelikult on hea, et ma tulin malevasse, sain siit uued sõbrad,» sõnas Hendrik Maltsev mõni päev enne maleva lõppu.