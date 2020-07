Arstid uurivad mehi pealaest jalatallani, ja ilma järjekorrata

Haigekassa tervisekulutuste analüüs on näidanud, et kuni 50. eluaastani on meeste tervisele minevad kulutused üsna väiksed – mõni mees ei ole selleks ajaks oma perearsti juures veel käinudki. Aga vanuses 55–60 on need kulutused mitukümmend protsenti suuremad naiste tervisele minevatest kulutustest.