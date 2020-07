Saadjärve ääres tuli ilmsiks kahe kunstniku meelevald

Galerii No 1 kunsti täis kuubikute taga on skulptuurid ja taamal Saadjärv.

Taas on kunstihuvilistel põhjust Saadjärve äärde sõita, sest Äksi galeriis No 1 avati eile skulptori ja installatsioonikunstniku Eike Epliku ning maalikunstniku ja performaatori Hando Tamme ühisnäitus «Meelevaldne kunst». Teelt järve poole vaatamisel on näha kõigepealt kaks valget kuubikut, mõlemad kunstiga täidetud, ning nende taga murul on skulptuursed objektid.