Minister lubab Raadi riskantsed rehvimäed aasta lõpuks hävitada

Kohas, kus kunagi pesitsesid punakotkad, laiuvad aastaid rehvimäed. Nüüd tegutsevad seal 13. juulist rehvipurustaja, mis peaks aasta lõpuks platsi neist ohtlikest jäätmetest puhtaks lööma.

Keskkonnaminister Rein Kokk ütles, et Raadi rehvimägede teemaga on tegelenud mitu tema eelkäijat. Kokale on tähtis, et rehvimäed kaoksid selle aasta lõpuks, sest need kuhjad on seal seisnud juba liiga kaua.

Tartu linnapea Urmas Klaas lisas, et linna kriisikomisjonis on ühe peamise teemana korduvalt räägitud Raadi rehvimägedest, sest need on suur ohuallikas. «See on linnale praegu vaat et risk number üks, sest kui siin peaks tulekahju puhkema, siis tähendaks see Tartu linna ja ümberkaudsete elanike jaoks sisuliselt evakueerumist,» lisas linnapea.

Raadil on hinnanguliselt 15 miljonit rehvi, mis kaaluvad kokku ligi 14 000 tonni. Vanade rehvide likvideerimiseks korraldatud riigihankel parima pakkumuse teinud Ragn-Sells peab tööle punkti panema novembri alguses. Riigile läheb see töö maksma 1,48 miljonit eurot.

Kui selgub, et Raadil on siiski rohkem rehve kui 14 000 tonni, peaksid kõik purustatud saama detsembris või äärmisel juhul järgmise aasta alguses. Kokk lubas, et ministeerium leiab vajadusel valitsuse reservfondist raha, et ka ülejäänud rehvid hävitatud saaks.