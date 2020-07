Rannakäsipalli meistrivõistlustele kogunes rekord arv osalejaid

Avaetapp Põlvas tõestas nii käsipallurite huvi võistluste järele kui ka ala laia kandepinda Eestis. Ainuüksi võitjate nimistusse mahtus kuue käsipallikantsi võistkondi. Kaks esikohta sai Põlva Spordikool, ühe HC Kehra, Viljandi HC, SK Tapa, Aruküla SK, Alatskivi SK Juku ja Põlva Serviti. Lisaks osalesid Tallinna, Tartu, Valga, Pärnu, Tabasalu ja Võru võistkonnad.

Meeste seas võitis avaetapi tiitlikaitsja Serviti esindusmeeskond, teiste seas ka Eesti koondislased Andris Celminš, Alfred Timmo ja Henri Hiiend. Teise koha sai Tartu Ülikool, kelle ridades tegi kaasa Robin Oberg ning kolmandaks platseerus Viljandi HC, kes saatis platsile ka välismaal mängivad klubi kasvandikud Rasmus Otsa, Kristo Voika ja Ott Variku.

Naiste hulgas noppis esikoha Alatskivi SK Juku. Teise etapi korraldajaklubi sai ühe mütsi alla kolm mängijat, kes erinevatel aastatel valitud Eesti parimaks käsipalluriks – Kai Utt, Janeli Patrail ja Katrin Koser (varem Karuauk – toim.). Lisaks avaetapil osalenud HC Tabasalule ja SK Tapale pakub laupäeval naiste seas konkurentsi ka HC Kehra.

«Katrin on mu kursuseõde ülikoolist ja naised tahtsid nii-öelda vanema generatsiooni tiimi kokku ajada. Ise nad ei uskunud, et võidavad. Igal etapil kõik osaleda ei saa, aga näiteks laupäeval peaks naiskonnaga liituma viimaste aastate Eesti parim naiskäsipallur Alina Molkova,» sõnas SK Juku ja Eesti rannakäsipalli eestvedaja Priit Allikivi.

«Väiksele klubile ja kogu Peipsiääre vallale on sellise võistluse korraldamine paras väljakutse igal aastal, sest tegemist on valla suurima spordiüritusega. Liivaväljakud said kunagi kooli juurde loodud, et midagi taolist korraldada. Vald ja kogukond on hästi haakunud ning kõik aitavad kaasa,» rääkis Allikivi.

Tänavuste meistrivõistluste juures on rõõmustamiseks mitu põhjust. «Pole ammu juhtunud, et peaaegu kõik käsipallikantsid esindatud on. Võibolla Tallinna ja Viimsi arvelt võiks veel kandepinda kasvatada. Hea meel on ka, et tüdrukute osakaal hakkab suurenema,» lausus Alatskivile 14 naiste ja tütarlaste võistkonda ootav Allikivi.

Ta lisas, et tase sellel tehnilisel ja atraktiivsel alal on tõusnud. «Mängijad mõistavad reegleid paremini ja on näha, et tahavad õppida just rannakäsipalli nüansse,» rõõmustas Allikivi.