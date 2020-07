Delta jõeterrassi esimest kontserti kuulas sadakond muusikahuvilist

Peaaegu poolteise tunni jooksul esitas kunagine tartlane ja praegune Noarootsi elanik Jaan Sööt paarkümmend laulu. Viimaseks jäi lisaloona esitatud Arne Oidi ja Heldur Karmo «Unustuse jõel» - ja just siis hakkas taevas taas tilkuma.

«Ka unustuse jõel on kallas kahel pool, ka unustuse jõel võib seisatuda vool, ka unustuse jõel aeg kord silla loob ja sind mu juurde jälle toob,» kõlab laulu refrään.

Delta kohviku kontserdisarja järgmised esinejad on Marten Kuningas ja Robert Linna. Nad on kuulajate ees 7. augustil. Samal terrassil saab aga 5. augustil alguse Tiigi seltsimaja korraldatud Emajõe suvekontsertide sari, mille esimene esineja on kahemehebänd Puuluup.