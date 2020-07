Noored astuvad sügisel tahvli ette õpetajaks õppima

Liis-Marii Roosnupp (vasakul) on Forseliuse koolis algklassijütse õpetanud kaks aastat. Kärt Lehis hakkab sügisel samas koolis keeli õpetama. Nad mõlemad on õpetajaks õppinud Noored Kooli programmi kaudu.

Koolilastel võib tihti jääda puudu motivatsioonist ja suunamisest, et elus võimalikult kaugele jõuda. Et õpilastel oleks õpetajaga parem suhe ning et nad oleksid õppimisest rohkem huvitatud, on Eestis viimased 14 aastat programmiga Noored Kooli kaasatud uusi õpetajaid.