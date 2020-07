Konkurss annab Emajõe ääres kohvikupidamise õiguse kümneks aastaks

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles ütles, et kohvikutega soovib linn rikastada Emajõe-äärset vaba aja veetmise ala, ent üle kolme koha sinna siiski ei planeerita. «Idee on hoida eksklusiivsust, muidu need kohvikud söövad üksteist ära ja siis on jälle teistpidi häda,» märkis ta.