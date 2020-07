Raadil vanal sõjalennuväljal tohutute rehvihunnikute vahel on uus teistmoodi suur must kuhi – purustatud rehvide hunnik. Nende rehvimägede kaotamiseks kevadel korraldatud riigihanke võitnud jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on juba üle nädala tegutsenud.