Koroonaseikleja nakatas teiste seas ka politseiuurija

Eile selgus, et kahel juhul nakatas positiivse proovi andnud tartlane oma lähituttava, kellest üks andis viiruse edasi veel kolmandale inimesele. Lõuna prefektuur teatas eile pärastlõunal, et üks inimene, kes selle haigustunnustega seikleja tõttu haigeks jäi, on Tartu politseijaoskonna uurija.

Kõik kodukontorisse

Seda tõsiasja kinnitas politseiuurijalt esmaspäeval võetud koroonaproov, mis sai eile positiivse vastuse. «On alust arvata, et politseiuurija pereliige võis saada viiruse kokkupuutest tartlasega, kellest on meedias varem juba juttu olnud,» sõnas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk. «Täpsemaid üksikasju, kus ja kui paljudele viirus edasi levida võis, selgitab terviseamet.»

Lõuna prefektuuri politseimajor Baldur Pilden ütles, et politseiuurija oli Tartu politseimajas viimati tööl möödunud reedel, siis tal haigustunnuseid ei olnud.

Koroonapositiivne tartlane oli lähikontaktis vähemalt kaheksa inimesega, ütles terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht.

«Reedel selgus, et tema pereliikmel tuvastati koroonaviirus. Sellest teada saanud, lahkus ka politseiuurija ennetavalt kohe kodukontorisse ja lasi teha testi,» rääkis Pilden. Koju läksid ka need töötajad, kellega uurija möödunud reedel kokku puutus, olgugi, et uurijal haigustunnuseid siis polnud. «Kindluse mõttes tehakse ka nendele politseinikele esimesel võimalusel koroonatest,» lisas Pilden.

Koroonapositiivne tartlane oli lähikontaktis vähemalt kaheksa inimesega, ütles terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht. «Lähikontakt tähendab meie jaoks seda, et inimesed on üksteisele lähemal kui kaks meetrit ja vähemalt 15 minutit,» selgitas ta. Hiljemalt täna selgub, kas koroonapositiivsega kokkupuutunutest on veel keegi viiruse külge saanud.

Klubi Vabank juhataja Berta Mürk ütles esmaspäeval, et klubi töötajatest pole seni keegi kurtnud tervise halvenemist, samuti on Mürk soovitanud töötajatel teha ettevõtte kulul test Synlabis. «Mul pole võimu kedagi ise testile viia, ei saa sundida,» lisas Mürk. Pärast seda, kui Vabank sai terviseametilt info, et koroonapositiivne käis ööklubis 18. juulil, kutsuti koristusfirma klubisse pindasid desinfitseerima.

See, et ööklubides on saja inimese piirang, on Mürgi hinnangul ebaõiglane. «Mujal ei loe keegi, kas kohal on 100 või 500 inimest, aga ööklubis, kus on kontrollitud keskkond, turvamees ja inimesed ei räuska tänaval, vot meil ei tohi üle saja olla,» oli Mürk nördinud.

Väsitavad piirangud

Tiia Luht ütles, et inimeste arvu piirang ööklubides on põhjendatud ning selle soovituse taga on teadlaste nõukoda. «Ööklubides on vali muusika ning selleks, et inimesed saaks ennast kuuldavaks teha, peavad nad rohkem pingutama ka oma kopse ning selline vali rääkimine laseb viirusel kergemini levida,» selgitas ta.

Mürk lisas, et tal oleks lihtsam jälile jõuda sellele, kellega nakatunu klubis suhtles, kui ta teaks, kes see inimene oli, ning siis saaks videosalvestistest järge ajada. Selle teadmise väljaandmist ei luba andmekaitse ning terviseamet seda kindlasti ei tee, sest info võib levida, terviseamet tahab ära hoida võimalikku omakohust. «Klubile on öeldud ajaraam, mil inimene seal viibis,» lisas Luht.

On spekulatsioone, et sügisel võib tulla teine koroonalaine. Miks siis ikkagi paljusid piiranguid järjest lõdvemaks lastakse? Inimesed väsivad piirangutest ning siis on nendeni vajaduse korral raskem jõuda, vastas Luht. «Me ei tea ju kindlalt sedagi, mis seis on nädala pärast, ja seega ei saa midagi kindlat öelda sügise kohta,» sõnas ta. «Terviseametil oleks muidugi lihtne öelda, et nüüd on kõik kodus, aga tegelikkuses ei saa selline olukord kaua kesta, piirangud ja leevendused peavad olema tasakaalus.»