Vargad viisid Vudilast raha ja mobiiltelefoni

Lember sõnas, et varaste tehtud kahju pole küll Vudila jaoks suur, võib olla mõnikümmend eurot, kuid vargad viisid kaasa ka ühe külastaja randa unustatud kotist mobiiltelefoni.

Kajar Lember postitas oma Facebooki kontole valvekaamera ülesvõtted varastest, kuid tunnistas, et pole politseisse pöördunud. «No me mõtleme veel, kas teeme avalduse politseisse, sest kindlasti on neil targemat teha, näiteks uurida üheksa euro väärtuses altkäemaksusüüdistusi,» oli Lember tõre, viidates teda ja mitmeid äriettevõtteid puudutavale kohtukaasusele, kus Lemberit süüdistatakse soodustuskelmuses ja altkäemaksu võtmises.