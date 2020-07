Tartlase tõttu on koroonaviiruse saanud kolm inimest

Terviseamet teatas reedel, et koroonapositiivseks osutunud tartlane käis nakkusohtlikul ajal 18. juulil ööklubis Vabank, järgmisel päeval Narva-Jõesuus Meresuu spaas, mitmes kaupluses ning 23. juuli õhtul Lõunakeskuses kinos. Nüüd on teada, et tartlane on nakatanud oma lähikondseid.