Veel pole testitud kõiki, kes koroonapositiivsete tartlastega kokku puutuda võisid

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht ütles, et nakatunutega kokkupuutunud teevad teste veel ka täna ja homme ning kõige hiljem kolmapäevaks selgub, kas nakatunud on viiruse edasi andnud veel mõnele inimesele.

Vabanki juhataja Berta Mürk rääkis Tartu Postimehele, et klubi töötajatest pole siiani keegi kurtnud tervise halvenemist, samuti on Mürk soovitanud töötajatel Synlabis testid teha, kus on avatud eraldi arve Vabanki personalile.

Ööklubi puhastatud

«Mul pole võimu kedagi ise testile viia, ei saa sundida,» lisas Mürk. Pärast seda, kui Vabank sai terviseametilt info, et koroonapositiivne käis ööklubis 18. juulil, korraldas klubi pindade desinfitseerimise koristusfirma poolt.

«Päris valgetes ülikondades spetsialistid ei käinud, aga kõik pinnad said koristajate poolt puhastatud,» kinnitas Mürk. Esialgu oli ta mures, kas inimesed veel üldse julgevad pärast seda vahejuhtumit klubisse tulla, on ju pärast nelja kuud suletud olemist niigi ööklubides 100 inimese piirang, kuid sel nädalavahetusel käis rahvast pidutsemas siiski omajagu. «Aga midagi roosilist pole sel suvel ühelgi ööklubil,» märkis ta.

See, et ööklubides on 100 inimese piirang, on Mürgi hinnangul ebaõiglane. «Mujal ei loe keegi, kas kohal on 100 või 500 inimest, aga ööklubis, kus on kontrollitud keskkond, turvamees ja inimesed ei räuska tänaval, vot meil ei tohi üle 100 olla,» oli Mürk nördinud.

Levib kergemini

Tiia Luht ütles, et piirang inimeste arvule ööklubides on põhjendatud ning selle soovituse taga on teadlaste nõukoda. «Ööklubides on vali muusika ning selleks, et inimesed saaks ennast kuuldavaks teha, peavad nad rohkem pingutama ka oma kopse ning selline vali rääkimine laseb viirusel kergemini levida,» ütles Luht.

Mürk ütles, et tal oleks lihtsam jälile jõuda selles, kellega nakatunu klubis suhtles, kui ta teaks, kes see inimene oli ning saaks videosalvestistest järge ajada. Luhti sõnul ei luba selle teadmise välja andmist andmekaitse ning terviseamet seda kindlasti ei tee, sest info võib levida ning terviseamet tahab ära hoida võimalikku omakohust. «Klubile on öeldud ajaraam, mil inimene seal viibis,» lisas Luht.

Tänase seisuga on Tartus tuvastatud kokku kolm koroonapositiivset, neist kaks nakatumist on omavahel seotud. On spekulatsioone, et sügisel võib tulla teine koroona laine. Miks siis ikkagi piiranguid järjest lõdvemaks lastakse? Luht vastas sellele küsimusele, et inimesed väsivad piirangutest ning siis on nendeni vajadusel raskem jõuda, kuid terviseamet jälgib olukorda pidevalt. «Me ei tea ju kindlalt sedagi, mis seis on nädala pärast ja seega ei saa midagi kindlat öelda sügise kohta,» ütles Luht, kelle sõnul sõltub palju inimeste endi käitumisest, kuid tema hinnangul on paljud kevadega võrreldes muutunud julgemateks. «Terviseametil oleks muidugi lihtne öelda, et nüüd on kõik kodus, aga reaalsuses ei saa selline olukord kaua kesta, piirangud ja leevendused peavad olema tasakaalus,» lisas ta.