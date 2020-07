Botaanikaaias näeb fotosid tolmeldajatest

Mesilased on ühed tuntumad ja olulisemad putukad. Kuigi inimesed kujutavad enamasti mesilasi väga hästi ette, on nende seas ometi ka võrdlemisi omapärase välimusega liike, kellest paljusid ei oskaks esmapilgul mesilasteks pidadagi.

«Tänu suurele liigilisele mitmekesisusele ja erinevatele eluviisidele suudavad mesilased tolmeldada väga mitmesuguseid õistaimi – just tolmeldamine on ka mesilaste pakutav olulisim teenus. Enamgi veel, mesilastest sõltuv elurikkus ei piirdu õistaimedega. Paljud liigid, ka mitmed mesilaste endi seast, elavad parasiitidena nende arvel,» sõnas fotode autor zooloogia teadur Villu Soon.

Fotonäitus tutvustab mesilaste mitmekesisust ja ka teisi putukaid, kes mesilastega lähemas suguluses on või kelle elutegevus mesilastest sõltub. Fotonäitus ei piirdu ainult fotode ja tekstidega. Avades näitusel QR-koodi, saab andmeportaalist eElurikkus teada, kus ja millal foto on tehtud või hoopis liigi kohta rohkem infot otsida.

Villu Soon on pildistamise vastu huvi tundnud sama kaua, kui teda on huvitanud putukad. Kuid alles viimastel aastatel, mil ta on saanud kasutada kvaliteetsemat makrofotograafia varustust, on Soon saanud ühendada mõlemad huvid.