Laial tänaval endisse sidesõlme uusi elamisi rajava Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste kinnitas neljapäevasel sarikapeol, et koroonakriis pole nende tööd mõjutanud, elanikud peaksid sisse kolima järgmisel kevadel.

Tartlaste seas ka telegraafiks kutsutud endise sidesõlme uuem ja vanem maja südalinnas Laial tänaval on tundmatuseni muutunud: mullu sügisest käib seal suur ehitus ning järgmisel aastal valmib üle saja lofti ja korteri. Ehkki tegu on ülikoolilinna praegu kõige kallima ruutmeetrihinnaga elamistega, on pea pooled neist juba omaniku leidnud.