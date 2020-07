Ablas lusitaanlane piirab Tartut

Tartlased on selle võõrliigi esindajaid märganud Ülejõe, Tähtvere, Karlova ja Ropka linnaosas. Linna lähistel on nähtud juba rohkem neid kahjureid, näiteks Tartu linna valdustes Märjal ja Ilmatsalus ning linna külje all Luunja vallas Lohkvas.