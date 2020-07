Igasuvine müsteerium: kust pärineb Anne kanali soolebakter?

Reedel oli kanalis küll mõni üksik supleja, ütles turvafirma G4S Eesti Lõuna piirkonna rannavalve juht Argo Raag. «Inimesed tulevad ja küsivad vetelpäästjatelt, et kas jälle enterokokk. Suplejaid see teadmine alati ei heiduta,» lisas ta. «Tartlased vaatavad, kas ilm on ilus ja vesi soe, ning kui on soov minna ujuma, siis tehakse seda hoiatusest hoolimata.»