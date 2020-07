Koroonapositiivne tartlane nakatas ööklubis ka oma kaaslast

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht ütles, et tegemist on väga koostööalti inimesega, kes on terviseametile kirjeldanud, kus ja millal ta käis. Küll aga toonitas Luht, et haigusnähtudega inimene peaks püsima kodus ning taunitav on see, et kui nakatunu oli testi teinud ehk liigitus koroonakahtlusega isikuks, külastas ta veel kino. Pärast koroonatesti positiivseid tulemusi on Luhti sõnul mõlemad nakatunud koduses isolatsioonis püsinud. Nakatunud ei ela koos, seega on tõenäoline, et nakatumine toimus just klubis Vabank, kus 18. juulil koos käidi. Tiia Luht ütles, et oluline on teavitada teisigi inimesi, kes neil kuupäevadel samades asutustes viibisid.