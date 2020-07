Tiigi tänava seinamaal sündis põlvkondade ühistööna

Inspiratsiooni sai kunstnik oma isa Andrus Kasemaa samanimelisest seeriast, mille joonistustest on uus teos kokku lõigatud, kleebitud, stiliseeritud ja koloreeritud. Kuna mõlema kunstniku stiilid on sarnased ja ka Markuse enda joonistustes leiab samalaadseid «puhujaid», tundus ühistöö sümbioos kunstniku sõnul loomuliku ja põnevana. Tiigi 3 majal valminud teos mõjub vaatlejale fantastiliselt ja mõistatuslikult, mis on kunstniku sõnul taotluslik.