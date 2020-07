Maestro Paul Mägi juhatab kontserti vabas õhus ja lahkub seejärel Vanemuisest

Mida me kontserdil kuuleme?

Et see on juubelikontsert, siis anname ülevaate paremate teostega sellest, mida oleme mänginud kümnel suvel Kassitoomel. Tahaksime ilusa punkti panna minu ajale Vanemuises.

Kas tõesti kõik, mis on nüüdse kontserdi kavas, on kõlanud eelmistel Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsertidel?

Mitte kõik. Pool kavast kõlab kaunis orus esimest korda.

Kavast torkas silma, et Vanemuise sümfooniaorkestri saatel tulevad ühes loos soleerima Soome rahvusooperi solisti bass Koit Soasepa kõrval Eesti džässi säravaimad tähed saksofonist Lembit Saarsalu ja pianist Jürmo Eespere. Nad on publiku ees tuntud traditsionaalis «When The Saints Go Marching In» ehk «Kui pühakud marsivad». Mis põhjustel on see esitada võetud?

See on kavas põhjusel, et Vanemuise sümfooniaorkester valdab suurepäraselt erinevaid muusikastiile ning et juubelikontserdil oleks ka üks nn rosin.

Kuidas te iseloomustaksite lühidalt Koit Soaseppa?

Kahju, et seda haruldast, suurepärase häälematerjaliga väga musikaalset bassi nii vähe Eestis kuuleb. Siiski on ta juba üks kord Kassitoome orus esinenud ja ta on Vanemuise «Jevgeni Oneginis» laulnud Gremini osa. Olen temaga teinud koostööd ka Soome rahvusooperis. Mul on suur rõõm, et ta saab tulla, ja rõõm on sellestki, et kontsert üldse toimub.

Helistasin teile viimati koroona saabumise eelõhtul, veebruari viimasel või märtsi esimesel päeval, kui sai teatavaks, et 1. septembril 2011 alanud teie tähtajaline leping Vanemuise teatriga lõpeb 31. juulil ning et teie asemele astub peadirigendi ja muusikalise juhi kohale Risto Joost. Olite sel hetkel Milanos. Mida te seal tegite?

Andsin seal kaks meistrikursust, ühe dirigentidele ja teise lauljatele. Sain need ära lõpetada ja just siis kuulutati Itaalias välja eriolukord. Pääsesime viimasel hetkel. See oli nagu põnevuslugu: kõigepealt Milanost viimase lennukiga Viini, kusjuures neljast tabloost särasid kirjad ainult esimesel ja selleski ainult pooled.

Viinis käisime järgmisel päeval riigiooperis ja päev hiljem, kui tulime Tallinnasse, pandi Viini riigiooper kinni.

Intervjuu alguses rääkisite punktipanekust oma ajale Vanemuises. Kuidas võtate lühidalt kokku üheksa aastat selle teatri muusikajuhina?

Ma ei ole kunagi teinud lühiajalisi plaane. Üks ooper viib teiseni, põhiline on, et kollektiivi kunstiline tase tõuseks pidevalt. Seda oleme ka Vanemuises saavutanud, sest meil on olnud soosiv ja usaldav publik, kes on käinud järjest enam meie muusikaetendustel. Kui ma tulin Vanemuisesse, ei juletud peaaegu ühtegi ooperietendust panna suure maja lavale. Nüüd mängime seal juba kuuendat aastat «Carmenit».

Vanemuise plaanid järgmiseks hooajaks on minu ette valmistatud ja teostuvad ilma minu osaluseta.