Vahur Kollom: riik kohtleb ettevõtjaid ebavõrdselt

Võib väita, et meelelahutussektor suleti esimesena ja avati alles tingimuslikult juulis. Näiteks ööklubid ei kuulunud ühtegi sihtrühma, et riigilt toetusi taotleda. Teisalt on endiselt nende tegevusele seatud piirangud. Paljud ööklubide omanikud juhivad tähelepanu sellele, et terviseamet ja muud instantsid isegi ei süvenenud detailidesse, neid ei kaasatud ning puudus üleüldse igasugune diskussioon.