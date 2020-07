Lunini tänaval Tartu ülikooli kliinikumi lastekliinikus on viimastel aastatel tehtud vaid hädapärast remonti, sest kavas on uue hoone ehitus. See töö algab augustis, kuid et väikestel patsientidel ja töötajatel oleks kolimiseni vanas majas parem, annetas ühe patsiendi vanem kliinikule kaheksa õhksoojuspumpa. Kingituse tegemist toetas ka OÜ​ Cronimet Nordic. Õhksoojuspumbad paigaldati haigla teisele ja neljandale korrusele.