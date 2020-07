Loodus pakub südasuvel koduapteeki täiendust

Sügisel on karta uut koroonaviiruse puhangut ning levima hakkavad teisedki viirushaigused alustades nohust ja lõpetades gripiga. Sellepärast on nüüd paslik pöörata pilk aeda, aasale või metsa, et varuda ravimtaimi, mis aitavad kergema tõve lihtsamalt üle elada. Eesti loodus on raviomadustega taimede poolest üsna rikas, kinnitas Tartu ülikooli farmakognoosia professor Ain Raal.