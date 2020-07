Ootamatult Vanemuise peadirigendi ametist lahkuv Paul Mägi juhatab vabaõhukontserti

Kavas on polonees Pjotr Tšaikovski ooperist «Jevgeni Onegin», avamäng Giuseppe Verdi ooperile «La forza del destino» («Saatuse jõud»), Bartolo aaria «La vendetta» Wolfgang Amadeus Mozarti ooperist «Le nozze di Figaro» («Figaro pulm») - solist Koit Soasepp (bass), Aram Hatšaturjani valss Mihhail Lermontovi draamale «Maskeraad», avamäng Johann Straussi operetile «Mustlasparun», Johannes Brahmsi «Ungari tantsud» nr 5 g-moll ja nr 6 D-duur, Rocco aaria «Hat man auch nicht Gold beineben» («Kui sul pole kulda taskus») Ludwig van Beethoveni ooperist «Fidelio» - solist Koit Soasepp, intermetso Gerónimo Giménezi ooperist «La Boda de Luis Alonso» («Luis Alonso pulm»), traditsionaal «When The Saints Go Marching In» («Kui pühakud marsivad») Paul Mägi töötluses - solistid Koit Soasepp, Lembit Saarsalu (saksofon) ja Jürmo Eespere (klaver) ning Morosuse aaria «Wie schön ist doch die Musik» («Kui kaunis on ikkagi muusika») Richard Straussi ooperist «Die schweigsame Frau» («Vaikiv naine») - solist Koit Soasepp.