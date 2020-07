Tudengid koguvad toetust päikeseenergial töötava auto ehitamiseks

Solaride’i tegevjuhi Kristel Leifi sõnul on kogu projekti keskne eesmärk ehitada päikese jõul liikuv tulevikuauto ning panna see proovile maailma tippülikoolide konkurentsis, kuid laiem eesmärk on anda teadus- ja haridustegevusele praktiline väljund ja luua Eestis taastuvenergia sektoris innovatsiooni.

Ta lisas, et Solaride’i ühiskondlik eesmärk on parandada Eesti positsiooni taastuvenergia kasutamisel, sest ise innovatsiooni luues on paremad võimalused seda ka laiemalt kasutusele võtta. «Euroopa liidu statistikale tuginedes on Eesti transpordis taastuvenergia kasutamise poolest EL riikide seas eelviimasel kohal – meie loome uudseid lahendusi, mis võiksid olla Eestile edaspidi nii teadus-arendustegevuses eeliseks kui ka jõuda reaalse majandusliku kasuni – miks mitte loota, et Solaride paneb aluse Eesti taastuvenergia kesksele autotööstusele, mis on juba lähitulevikus uus reaalsus,» sõnas Leif.