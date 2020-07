Vargad on maiad tööriistade peale

20. juunil avastati, et Jõgeva vallas Torma alevikus maja tagant terrassilt on varastatud elektriline ketassaag, tiigersaag ja trell-kruvikeeraja. Kahju on 562 eurot.

22. juulil avastati, et Jõgeva vallas Torma alevikus lukustamata kuurist on varastatud musta värvi Bottecchia jalgratas. Kahju on umbes 400 eurot.