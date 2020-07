7-aastane ajukasvajaga Artjom vajab annetusi, et pääseda ravile

Artjomil diagnoositi pahaloomuline ajukasvaja – anaplastne ependümoom, kui ta oli vaid 8-kuune. Siis tehti talle ka esimene operatsioon ning tänaseks on Artjomi opereeritud korduvalt, ta on saanud keemia- ja kiiritusravi, talle on siirdatud luuüdi tüvirakud, kuid kõigest hoolimata ei ole Artjomi haigus taandunud. Möödunud aasta lõpus tuli Eesti arstidel tõdeda, et aktiivse ravi võimalused on kahjuks ammendunud. Pere aga pöördus Peterburis asuvasse Sergei Berezini nimelisse meditsiiniinstituuti, et proovida veel viimase võimalusena Cyber Knife tehnoloogial põhinevat kiiritusravi. Ühe ravikorra maksumus koos sõidukuludega on ligi 3500 eurot.