Tartu armastusfilmide festivali avab troopiline melodraama

«See on sedasorti armastuslugu, mida saab harva kinoekraanil näha – tõeline pärl,» kirjutab USA juhtivaid meelelahutustööstuse väljaandeid The Wrap.

Film võitis mainekal Cannes´i festivalil kõrvalvõistlusprogrammi «Un Certain Regard» ja Brasiilia esitas selle mitteingliskeelsete filmide Oscarile. USA filmiorganisatsiooni The National Board of Review hinnangul on tegu 2019. aasta ühe kõige huvitavama mitteingliskeelse mängufilmiga.