Kaarsillal näeb targa Tartu kunstinäitust

SmartEnCity projektiga liitunud hruštšovkadele oli üheks projektitingimuseks kunstiteose loomine kas maja fassaadile või selle lähiümbrusesse. Seni projektiga liitunud 17 majast on 12 saanud endale seinamaali, viis maja on veel kunstiteose ootel.

«Kunstinäituse mõte küpses meil juba pikemat aega, kuna kunst on üks nähtavamaid ja ligitõmbavamaid osi meie projektist,» kommenteeris SmartEnCity projekti kunstikoordinaator Andra Somelar. «Kuna iga valminud kunstiteos on nii erinev, siis tahtsime jagada nende sünni- ja loomise lugusid ka teiste linlaste ja Tartu külalistega.»

Kunstinäituse graafiline kujundaja ja kuraator Evelin Zolotko (kunstnikunimega Huupi), kes on ka üks SmartEnCity projekti kunstikuraatoreid, jäi lõpptulemusega väga rahule. Nii nagu on omanäoline iga projektis valminud kunstiteos, erineb ka iga kunstiteost tutvustav tahvel. «Põhikujunduse ehitasin üles kunstiteoste toonide peale – iga tahvel sai oma värvikombinatsiooni, mis on pärit majalt ja/või kunstiteoselt,» põhjendas kuraator ja lisas, et mõned värvikombinatsioonid, mida ta poleks esimese hooga üldse kokku pannud, sobisid omavahel üllatavalt hästi. Iga kunstitahvel jälgib tsentraalset, lihtsat ja läbivalt sama paigutusskeemi.